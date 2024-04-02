Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?

Polisiye Olaylar

Güvercinlik’te sakin 36 yaşındaki Nuh Tilim aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.



Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Tilim, dün saat 11.00 sıralarında, kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.

Tilim’in cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı.

-Çamaşır makinesi, fırın, ocak ve aspiratör çaldılar

İskele’de, 27 Mart tarihinde, S.S.(E-38) ve M.S.(E-43), çalıştıkları işyerine ait bir ikametgahtan çamaşır makinesi, fırın, ocak ve aspiratör çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek, tutuklandı.

-Ev arkadaşına ait 2 adet dizüstü bilgisayarı çaldı

Gönyeli’de dün saat 18.30 sıralarında, K.K.’nin (E-22), ev arkadaşına ait 2 adet dizüstü bilgisayarı çaldığı tespit edildi. K.K. tutuklandı.

-Lefkoşa’da bir aracın camını kıran kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 11.30 sıralarında, F.Z.İ.’nin (K-38), Mehmet Akif Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait salon aracın ön camına, kasten taş atıp kırdığı tespit edildi. F.Z.İ. tutuklandı.

-İkamet izinsiz kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

