Bakan Amcaoğlu, "KKTC ekonomisi olması gerekenden çok daha iyi yönetilmektedir” dedi ve ekledi: "Dizelin litresi Türkiye’de 45 TL bizde 36 TL, Güney’de 54 TL. Türkiye’de Kocaeli’nden alınan ve navlun ödenerek bu ülkeye getirdiğimiz 10 kilogramlık tüpgaz, KKTC’de 445 TL, Türkiye’de 606 TL ve Güney’de 587 TL’yse; kötü yönetildiğimizle alakalı rakamlar nerededir?"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “ülkede ekonominin kötü yönetildiği” eleştirilerini yanıtladı ve “Küresel ekonomik sıkıntılara rağmen KKTC’de ekonomi yönetimi, iddia edildiği gibi kötü değildir. KKTC ekonomisi olması gerekenden çok daha iyi yönetilmektedir” dedi.

Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, hükümetin, kuzu eti fiyatlarına tavan fiyat uygulamasının, “iyi niyetle yapılmış, halkı düşünerek yaşama geçirilmiş bir uygulama” olduğunu kaydetti.

Kasapların uygulamaya tepkisini de anlayışla karşıladıklarını kaydeden Amcaoğlu, Kasaplar Birliği’ne, tavan fiyat uygulaması ile ilgili olarak “zorla imza attırıldığı” yönündeki iddiaların ise asılsız olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, “Ülkede akaryakıt fiyatları konusu başta olmak üzere genelde ekonominin kötü yönetildiği iddiaları kesinlikle doğru değildir” dedi ve şunları belirtti:

“Meclis oturumunda da dile getirmiştim; rakamlarla konuşalım… Türkiye’deki uluslararası piyasalardan, uluslararası para birimiyle satın alınan petrol ve türevleri, örneğin dizelin litresi Türkiye’de şu an 45 TL civarında bizde 36 TL civarındadır. Güney’de 54 TL civarındadır. Türkiye’de Kocaeli’nden Tüpraş’tan alınan ve navlun ödenerek bu ülkeye getirdiğimiz 10 kilogramlık tüpgaz, KKTC’de 445 TL, Türkiye’de 606 TL ve Güney’de 587 TL’yse; kötü yönetildiğimizle alakalı rakamlar nerededir? Rakamlarla konuşalım. Bu ülke ekonomisi, küresel ekonomik sıkıntıların her türlü olumsuz etkisine rağmen, olması gerekenden çok daha iyi yönetilmektedir.”

