Okullarda Haraç Çetesi

KTOEÖS, okul personelinin yetersiz olmasından dolayı öğrenciler arasında şiddet olaylarının arttığını, öğrencilerin birbirlerine darp uygulayarak, hastanelik ettiğini ve bazı öğrencilerin kelebek bıçak taşıdığını vurguladı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Meral -Vedat Ertüngü Lisesi’nden bir grup veliyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, öğrencilerin yaşadığı sorunları aktardı.Basın açıklamasının ardından velilerin imza topladığı beş maddelik taleplerini içeren yazı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na iletilmek üzere Bakan sekreterine verildi.KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuşmasında, “bir yılı aşkın süredir okullarda yaşanan sorunları ortaya koyduklarını ancak en basit sorunların dahi çözülemediğini” ileri sürdü.“Eğitimin siyasete alet edildiğini, siyasi hedefler için kullanıldığını” savunan Eylem, “eğitimdeki sıkıntılara çözüm üretilmesi, Eğitim Bakanı'nın ise istifa etmesi gerektiğini” iddia etti.Daha önce yaptıkları anket çalışmasına dikkat çeken Eylem, “tam gün denilen eğitimin tam gün olmadığını” öne sürdü. Yüzde 62 oranında öğrencinin, öğle yemeği ihtiyacını karşılayamadığını ifade eden Eylem, okullarda özellikle akran zorbalığı ve şiddetin arttığını söyledi. Eylem, akran zorbalığı ve şiddetin çok boyutlu sebepleri olduğunu belirtti.Eğitime gerekli bütçenin ayrılmadığını, altyapı, donanım ve kadroların eksik bırakıldığını savunan Eylem, bütün bunların bedelini öğrenciler, veliler ve öğretmenler ödediğini söyledi.“Depreme dayanıklılık konusunda bina performans analiz raporlarının hâlâ ortada olmadığını” ifade eden Selma Eylem, “somut, yeterli ve gerekli hiçbir adım atılmadığı” görüşünü ifade etti."35 MÜDÜR MUAVİNİ, 11 MÜDÜR EKSİK"“Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve bilime aykırı olacak şekilde müfredat içeriklerinin değiştirildiğini” savunan Eylem, bugün okullarda 35 muavinin eksik olduğunu, 11 okulda ise müdür bulunmadığını söyledi. Mart ayında sınav yapıldığını ancak hâlâ Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından müdür muavini ve müdürlerin atanmadığını dile getiren Eylem, ivedilikle atama yapılması gerektiğini kaydetti.Öğretmen ve sendikanın mücadelesinin devam edeceğini ifade eden Eylem, “Planlı, programlı, eğitime yararlı işler için iş birliğine, desteğe hazırız” dedi.KTOEÖS Başkanı Eylem bir soru üzerine, özellikle pandemi sonrası sosyal becerileri gerileyen öğrenciler için rehberlik hizmetlerinin artırılması ve desteklenmesi gerektiğini söyledi. “Eğitimin gözden çıkarıldığını” iddia eden Eylem, bundan hükümetin de sorumlu olduğunu ifade ederek, “Eğitime gereken değer verilmelidir” dedi.Selma Eylem başka bir soruya ise, “Bu ülkede aynı gemide olabiliriz ama ne yazık ki aynı yolu yürümüyoruz” şeklinde yanıt verdi.KTOEÖS EĞİTİM SEKRETERİ ZEKAİ VELİLERİN HAZIRLADIĞI YAZIYI OKUDU... "ŞİDDET OLAYLARI ARTTI"Eylem’in konuşmasının ardından velilerin hazırladığı yazıyı KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai okudu.Okul personelinin yetersiz olmasından dolayı öğrenciler arasında şiddet olaylarının arttığı belirtilen yazıda, öğrencilerin, birbirlerine darp uygulayarak, hastanelik ettiği kaydedildi. Yazıda, “öğrencilerin kelebek bıçak taşımasının tehlikenin boyutunu artırdığı da” ifade edildi.Kapıda güvenlik olmamasından dolayı çocukların okuldan kaçarak, ana yola çıkmalarının tehlike yarattığı kaydedilen yazıda, “ortaokul ve lise öğrencilerinin bir arada olmasından dolayı lise öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerini döverek harçlıklarını aldığı ve tuvalete kilitleyerek, darp uyguladıkları” savunuldu. Yazıda, “okulda hiçbir sosyal faaliyet alanının olmamasının da şiddet olaylarını artırdığı” belirtildi.Ailelerin, çocuklarına yeterli harçlık veremediğine işaret edilen yazıda, tam gün eğitime geçilmesi halinde bu sorunların boyutunun artarak devam edeceği kaydedildi.Yazıda, belirtilen sorunların çözülmesi için Bakanlık ve Sendikaya çağrı yapıldı.KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise konuşmasında, eğitimin bir bacağı olan velilerin işin içinde olması ve katkı yapmasını önemsediklerini belirterek, güvenliğin çok ciddi bir mesele olduğunu vurguladı.Protokol imzalanmasına rağmen Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü ve Disiplin Tüzüğü’nün değiştirilmesi için adım atılmadığını dile getiren Gökçebel, “Milli Eğitim Bakanı'nın sorun çözme yetisini yitirdiğini” iddia etti.