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Postadan 60. yıla özel seri

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Postadan 60. yıla özel seri
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Kıbrıs Türk Postalarının 60. Yılı” konulu pul serisi bugün satışa çıkıyor.
Pul serisinin yanı sıra 1 adet ilk gün zarfı da satışa sunulacak.
 
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