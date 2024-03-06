Postadan 60. yıla özel seri

Kıbrıs Türk Postalarının 60. Yılı” konulu pul serisi bugün satışa çıkıyor.
Pul serisinin yanı sıra 1 adet ilk gün zarfı da satışa sunulacak.
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