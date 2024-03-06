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Nostalji yolculuğu yaşandı

"Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız" yapım serisinin 20. belgeseli olan Piyanist, Besteci ve Piyano Öğretmeni Jale Derviş Belgeseli gösterildi

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Nostalji yolculuğu yaşandı
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Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından Önder Alışveriş Merkezleri sponsorluğunda hazırlanan "Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız" yapım serisinin 20. belgeseli olan Piyanist, Besteci ve Piyano Öğretmeni Jale Derviş Belgeseli, bugün gösterildi.
Jale Derviş’in uzun yıllar öğretmenlik de yaptığı Lefkoşa Türk Lisesi’nin Mehmet Altınbaş Konferans Salonu’nda yer alan etkinlikte ayrıca Jale Derviş’in öğrencilerinden Gaye Kenan Çağlar’ın yönetiminde TMK Mezunlar Korosu, sözlerini Kamran Aziz’in yazdığı Jale Derviş’in bestelediği Lefkoşa Türk Kız Lisesi Marşı ve Menekşeler adlı şarkılarını seslendirdi.
Derviş’in öğrencilerinden Aylan Okyay Uz’un kısa mesajının da okunduğu  etkinlikte, Sevilay Sadıkoğlu moderatörlüğünde Işın Ramadan Cemil’in katıldığı bir sohbet gerçekleştirildi.
KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ve Yönetim Kurulu  üyeleri tarafından; etkinlik için okulunu açan LTL’nin Müdürü Niyazi Türkseven, Koro Şefi Gaye Çağlar, Derviş’in evlatları Arman Ratip ve Sümer Sungurtekin ile sponsor Önder Alışveriş Merkezleri adına Gülşah Sanver Manavoğlu’na birer teşekkür belgesi takdim edildi.
Yapılan konuşmalarda Jale Derviş’in müzikle iç içe olan çocukluğu, gençliği, piyano eğitimi için gittiği İngiltere’deki anıları, Victoria Kız Lisesi’ndeki  (Daha sonra Lefkoşa Türk Kız Lisesi adını aldı ve günümüzde Lefkoşa Türk Lisesi’ne dönüştü) öğretmenlik yaşamı ve 1950’lerde Lâkadamya Radyosu’ndan başlayarak Bayrak Radyosu’nda canlı müzik programlarına uzanan, Kamran Aziz ile birlikte klasik Batı müziğinin ülkemizde yayılmasında başı çeken öncü ve değerli çalışmaları  anlatıldı.
Farklı dönemlerden anektodların paylaşıldığı etkinlikte, öğrencileri de Jale Derviş’in ülke sanatına, kendilerine kattıklarını ve bir müzik insanı olmalarındaki olumlu etkilerini anlattı.
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