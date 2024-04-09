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Polisten yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücülere uyarı

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Polisten yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücülere uyarı
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Ülkeyi etkisi altına alan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştuğunu ve görüş mesafesinin de yer yer azaldığını belirten Polis, sürücüleri uyararak dikkatli ve yavaş seyretmelerini istedi.

Polis Basıın Subaylığının, sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintilerine dikkat çektiği duyurusunda, "Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağışnedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmakta ve yolarda su birikintilerinin oluşmasına neden olmaktadır. Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin yol ve trafik güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur." denildi.

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