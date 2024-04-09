Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirilmesini dileyerek, geleceği güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.
Bakan Çavuş Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “İyilik, barış ve kardeşlik duygularının pekiştiği böyle günlerde, tarım ve doğal kaynaklarımızın kıymetini bir kez daha hatırlayarak, bereket ve bolluğun temennisiyle geleceğimizi güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Vatandaşların, çiftçilerin, tarım işçilerinin ve doğal kaynaklara sahip çıkan herkesin bayramını en içten duygularla kutladığını belirten Çavuş, “Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun” dedi.
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