Coşku ve gurur bir arada yaşandı

YDÜ yüksek lisans ve doktora mezunları, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımı gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün yüksek lisans ve doktora mezunları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı. Törende 364’ü yüksek lisans ve 55’i doktora olmak üzere toplam 419 mezun büyük bir coşkuyla keplerini attı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Gözdem İlkay ve İmge Dinçer tarafından müzik dinletisi verildi.Diploma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarını kutlayarak başladığı konuşmasını “Artık yeni bir dönemin başlangıcındasınız, elde ettiğiniz deneyimler ve tecrübelerle yeni hayatınıza hazırsınız” sözleri ile devam etti. Cumhurbaşkanı Tatar, aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mezunlarından Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort’u da tebrik etti.Tatar “Çağın Zort sayesinde gördüm ki, doktora yapmak zor bir iş. Sıkı çalışmak ve sürekli yaratıp üretmek lazım. Ve sizler bugün bu zorlu yolu tamamladınız” dedi.Başarının insanlığa hizmet etmekten geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm mezunlara seslenerek; yeni hayatlarında sadece kişisel başarıları için değil, insanlığa ve ülkelerine hizmet etmek için çalışmaları gerektiğini hatırlattı.Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise konuşmasına, “Mezuniyet; uzun ve zorlu bir yolculuğun sonunda ulaşılan özel bir hedeftir. Hepinizle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum” sözleri ile başlaydı.Şanlıdağ, “Ancak unutmayın ki, geride bıraktığınız bu hedef; sizin için asla bir son değil. Şu an, hayatınızda ulaşacağınız yeni başarıların, tırmanacağınız yeni basamakların sadece ilkini tamamlıyorsunuz ve eminim ki çok daha fazlasını başaracaksınız” ifadelerini kullandı.“Değişen dünyada, sadece mevcut bilgilerimize dayanarak ilerleyemeyiz. Yeni fikirler keşfetmek, yeni beceriler edinmek ve yeniliklere açık olmak için merakınızı canlı tutun” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Tutkulu olun. Yaptığınız işi sevin ve tutkunuzla ilerleyin” dedi.Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Dünyanın neresinde olursanız olun, artık Yakın Doğu Üniversitesi'nin ayrılmaz birer parçasısınız. Unutmayın ki, dünyanın en saygın ve en iyi üniversitelerinden birinden mezun oldunuz” ifadelerini kullanarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin elde ettiği uluslararası başarılara değindi.Konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün 90 programda 2.000 öğrenciye eğitim verdiğini belirterek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, 2022-2023 bahar döneminde 364’ü yüksek lisans ve 55’i doktora olmak üzere toplam 419 mezun verdiklerini söyledi.Mezunlara seslenen Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, “Gurur duyduğumuz siz mezunlarımızı başarılarınızdan dolayı kutluyor; bundan sonraki yaşamlarınızda sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün doktora programını tamamlayarak mezun olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort ise törendeki konuşmasına Yakın Doğulu olmaktan onur ve gurur duyduğunu vurgulayarak başladı. “Bizleri lisanstan yüksek lisansa, yüksek lisanstan doktoraya taşıyan ve her zaman öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Yakın Doğu Üniversitesi’nin mezuniyet törenine hoşgeldiniz” diyen Zort, “Başlangıçlar güzeldir, bitişler zor. Tanışmalar heyecanlı ve umutlu, ayrılışlar hüzünlüdür” ifadelerini kullandı.Konuşmasında akademisyenlere seslenen Çağın Zort, “Değerli öğretmenlerimiz, hocalarımız, bir anne ve baba şefkati ile bizleri kucaklayıp, erdem ve bilgi ile donattığınız bir nesli daha bugün yüksek lisans ve doktoralı olarak buradan uğurluyorsunuz. Bize gösterdiğiniz rehberlik, şefkat ve ilgi için sizlere ne kadar teşekkür etsek az” dedi.Mezunlara da seslenen Çağın Zort, “Hayat, sizin hayatınız olduğuna göre; geleceğinizi düşünmek, gerekli tedbirleri almak, sorunlarınıza çözüm aramak da evvela size düşüyor. Üniversite eğitimi almak öğrenmeyi öğrenme sürecidir. Değerli Arkadaşlarım! Eğitim; geleceğe dair yol haritamız ve istikametimizdir. Çünkü gelecek, ona bugünden hazırlananların ve geleceği şekillendirenlerin olacaktır” ifadelerini kullandı.