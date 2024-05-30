Polise taze kan

Polis Okulu'nda temel eğitimlerini tamamlayan 129 polis adayı, yemin töreniyle polis teşkilatı kadrosuna dahil edildi. Yeni polislere hitap eden GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, "Hiçbir zaman doğruluktan, adaletten ve insan sevgisinden vazgeçmeyin” dedi

Polis Okulu'nda temel eğitimlerini tamamlayan 129 polis adayı, dün düzenlenen "Yemin ve Mezuniyet Töreni" ile polis teşkilatı kadrosuna dahil oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mezun olan polis memurlarının yemin etmesiyle başladı.

Etkinlikte, “64’üncü Dönem Polis Temel Eğitimi Kursu”nu birincilik ile tamamlayan Polis Memuru Cemal Oktaçlı dönem mezunları adına konuşma yaptı. Daha sonra Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç da birer konuşma yaptı.

Kurs birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından daha sonra dereceye girenlere diplomaları ve ödülleri takdim edildi.

Polis temel eğitimi kurs ikincisi polis memuru Tahsin Denizsever, kurs üçüncüsü ise polis memuru Çağıl Yıldız oldu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, 64. Dönem Polis Temel Eğitim kursu mensuplarına hitap etti. Aytaç, sonunda şahadettin olduğu, onur ve gururla dolu, yeri geldiğinde en temel ihtiyaçlardan vazgeçecek kadar özveri isteyen, genelde çok sevilen, zaman zaman en acımasız eleştirilere maruz kalan, pes etme lüksü olmayan, 7 gün 24 saat devam edecek olan yeni bir yaşam tarzına başlayacaklarını ifade etti.

“Bu zorlu görevi yaparken arkanızda yüce Türk milletini, Kıbrıs Türk halkının olduğunu unutmayınız.” diyen Aytaç, mezunların ülkenin düzen ve huzurunun devamlılığına katkılar sağlayacaklarını dile getirdi.

Hiçbir zaman doğruluktan, adaletten ve insan sevgisinden vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Aytaç, haksızlığa uğrayanın ve kimsesi olmayanın yanında, zalimin ve düzeni bozanın karşısında dimdik durarak vazifelerini yorulmadan, usanmadan, umutsuzluğa kapılmadan yerine getirmelerini beklediğini ve bundan hiç şüphesinin olmadığını ifade etti.

Aytaç, “Polis ailesine katıldığınız ilk günkü ışıltınızı, heyecanınızı meslek hayatınız boyunca kaybetmemenizi temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliğini, emniyetini sağlayan, adaletle yaşamasına yardım eden bu onurlu vazifenize, başta vatanımıza ve sizleri yetiştiren kıymetli ailelerinize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Unutmayınız ki bu güzel vatan sizlerden çok şey bekliyor” ifadesini kullanan Aytaç, mezunların okulda 4 ay süren eğitim boyunca bir takım bilgiler aldıklarını belirterek eğitim ve öğretimin devamlı bir faaliyet olduğunu vurguladı.

