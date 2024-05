Yeni polislere seslenen Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete, "Okulda öğrendiğiniz dersler ve aldığınız eğitimler her zaman rehberiniz olsun" mesajı verdi

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete, 64. Dönem Polis Temel Eğitim Kursu’nun, 15 Ocak 2024 tarihinde 130 erkek polis aday adayı ile başladığını, ancak bir adayın derslerinde başarısız olarak mezun olamadığını ifade etti.

Eğitimin insan hayatını şekillendiren, düzenleyen, ahlaki değerlerini oluşturan ve kişiliğini ortaya çıkaran çok önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Çete, “Polis okulunda öğrencilerimiz çağdaş, modern, güvenilir bir ortamda, aynı çatı altında bulunan derslikleri, yemekhanesi ve koğuşlarının olduğu bir binada, yatılı olarak eğitim almışlardır. Polis okulunda öğrencilerimize, hukuk dersleri, meslek dersleri, uygulamalı dersler ve genel kültür dersleri başlıkları altında, on dokuz dersten oluşan ‘Polis Temel Eğitimi’ verilmiştir.” dedi.

Çete, öğrencilere silah bilgisi ve atış eğitimi, polis müdahale yöntem ve teknikleri, toplumsal olaylara müdahale esasları dersleri yanında sosyal psikoloji, İngilizce ve sağlık bilgisi derslerinin de verildiğini kaydetti.

Çete, 64. Dönem Polis Temel Eğitim kursu mensuplarına hitap ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevgili polis adayları, biraz önce bizim için kutsal olan bayrak, silah ve Kuran-ı Kerime el basarak yemin edip, polislik mesleğine adım attınız. Yapmış olduğunuz bu yemini, meslek hayatınız boyunca her zaman hatırlayınız.

Okulda öğrendiğiniz dersler ve aldığınız eğitimler her zaman rehberiniz olsun. Polis okulunda kazandığınız disiplin, karakteriniz olsun. Herkese eşit davranma ve tarafsız olma, temel ilkeniz olsun. Polisin temel görevi, devletin iç güvenliğini sağlamak, halkın can, mal ve namusunu korumak olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Şartlar gerektirdiğinde, ülke savunması adına, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’mızın emrinde bir asker olarak da görev alabileceğinizi bilmelisiniz. Her şeyin bir bedeli olduğunu aklınızdan asla çıkarmayınız. Yasaların sizlere verdiği yetkileri ancak ve ancak yasaların öngördüğü amaçlar için kullanın. Yetki ve görevlerimizin temel unsuru, halkın huzur ve güvenini sağlamak olduğunu unutmayınız. Doğruluktan hiçbir zaman ayrılmayınız. Görevlerinizi yaparken, demokrasiye ve hukuk ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, anayasa ve yasalara uygun bir şekilde hizmet vermeye özen gösteriniz.”

Çete, dereceye giren ve mezun olan 64. Dönem Polis Temel Eğitim kursunu tebrik ederek, mezuniyetin KKTC’ye, halka ve polis örgütüne hayırlı olmasını diledi.

“64’üncü Dönem Polis Temel Eğitimi Kursu”nu birincilik ile tamamlayan Polis Memuru Cemal Oktaçlı da, bugün iyi yetişmiş birer polis mensubu olarak, polis okulundan mezun olduklarını söyledi.

Oktaçlı, “Halkın huzuru ve güvenliği için, görevimiz boyunca kimsenin hakkını çiğnemeden, hukuk ilkelerinden sapmadan, yasa ve mevzuatlara uygun davranmayı görevimizin en önemli unsurları olarak kabul edeceğiz. Bize verilen görev ve emirleri, zaman mevhumu gözetmeden yerine getireceğiz. Daima halkın yanında ve yakınında olacağız. Hedefimiz toplumsal huzur ve barışı devam ettirmek, suçları önlemek, suçluları yakalamak ve adalete teslim etmektir.” diye konuştu.