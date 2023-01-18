“Polise sesimi yükselttim, vizeyi 15 değil, 30 günlük verdiler”

Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı, bir tanıdığının vize süresini yükseltmek için polise fırça attığını, ardından da 15 gün isterken 30 gün uzatma aldıklarını anlattı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı, bir tanıdığının vize süresini yükseltmek için polise fırça attığını, ardından da 15 gün isterken 30 gün uzatma aldıklarını anlattı.

Arıklı ayrıca, “Türkiye dostu UBP bu mu” diye de sordu.

Arıklı, polise fırça atıp vize süresi yükselttiğini anlattığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dün bir tanıdık yardım istedi.

Ercan’dan 15 gün önce giriş yapmış. 15 günlük vize verilmiş. Dönüş bileti var. Polis Genel Müdürlüğü’ne gitmiş. 15 gün daha vizesinin uzatılmasını istemiş yapmamışlar.

Beraber gittik sırası ile ilgili polis çavuşu ile görüştüm olmaz, subay uzatamayız, muhaceret müdürü ile görüştüm içişleri bakanının talimatı ile uzatma yetkimiz sınırlı dedi. Sesimi yükseltince 15 gün isterken 1 ay uzattılar.

Soruyorum, Türkiye dostu UBP bu mu...”

