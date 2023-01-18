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İskele-Gazimağusa yolunda kaza... 1 kişi ağır yaralandı

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İskele-Gazimağusa yolunda kaza... 1 kişi ağır yaralandı
Gazimağusa anayolunda 00.30’da meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Tahsin Tilki (E) ağır yaralandı.Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, Tahsin Tilki (E-26) yönetimindeki PE 849 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Otel Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkıp reklam tabelasına çarptı.
Kaza sonucu ağır yaralanan Tilki, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı.
Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.
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