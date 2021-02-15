Polise anlamlı bağış

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği, ofis çalışma ortamları ile polis araçlarında kullanılan dezenfektan makinesi ve bir miktarda ilaç ve temassız ateş ölçer cihazını Polis Genel Müdürlüğü’ne bağışladı.



Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği “Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde her türlü imkansızlıklara ve zorluklara aldırmadan görev yapan ve yapmaya devam eden tüm meslektaşlarımızla ve bizden farksız ayni şekilde görev yapan sivil hizmet görevlisi arkadaşlarımızla birlikte Polis Genel Müdürlerimiz ve Polis Genel Müdürlüğümüzle daha önce olduğu gibi şimdi de dayanışma içinde olacağız. Biz bir aileyiz” açıklamasını yaptı.



