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Çekler için ikinci ibraz süresi 27 güne çıkartıldı

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Yetersiz bakiye-tekrar ibraz mührü basılmış ve veya ilk ibrazı yapılacak çekler için ikinci ibraz süresinin 27 güne çıkarılması kararlaştırıldı

Çekler için ikinci ibraz süresi 27 güne çıkartıldı
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Hükümet kovid-19 salgını ile mücadele nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine ekonomi dünyasında yaşanan sıkıntıların aşılması için yaptığı çalışmaları dün de sürüdü.
Başbakan Ersan Saner başkanlığında dün yapılan toplantıda yetersiz bakiye-tekrar ibraz mührü basılmış ve veya ilk ibrazı yapılacak çekler için ikinci ibraz süresinin 27 güne çıkarılması kararlaştırıldı.
Toplantıda ayrıca, işveren prim desteğinden yararlanabilmek için 15 Şubat’ta yapılması gereken Sosyal Sigorta prim ödemelerinin 18 Şubat’a kadar ötelenmesi de karara bağlandı.
Söz konusu toplantıda şu kararlar alındı:
1-Poliçeler Yasası uyarınca “yetersiz bakiye-tekrar ibraz edilmesi’’ mührü basılmış ve/veya ilk ibrazı yapılacak çekler için daha önce 15 iş günü olup, 22 iş gününe çıkarılmış olan ikinci ibraz süresi 27 iş gününe çıkarılacaktır. Bu uygulamadan karşılıksız mührü basılmamış tüm çekler yararlanacaktır.
2- 15-26 Şubat 2021 tarihleri arasında(her iki tarih de dahil )ibraz edilecek çeklere ‘’yetersiz bakiye tekrar ibraz edilmesi’’ mührü yerine geçecek olan COVİD-19 mührü basılacaktır.
3-Bankalardaki kredilerin yapılandırılması için düzenlenecek sözleşmelerden 2021 yılı sonuna kadar pul vergisi alınmayacaktır.
4- İşveren prim desteğinden yararlanabilmek için 15 Şubat 2021 tarihinde yapılması gereken Sosyal Sigorta Prim Ödemeleri  18 Şubat 2021 tarihine ötelenmiştir.
 
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