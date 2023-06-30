Polis örgütünün 59. kuruluş yıl dönümünde anıtlara çelenk sunuldu

30 Haziran Polis Günü ve Polis Örgütü’nün 59’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da anıtlara çelenk sunuldu.



Polis Genel Müdürü Kasım Kuni başkanlığındaki polis heyeti bu sabah ilk olarak 09.00'da Atatürk Anıtı’na, ardından da Dr. Fazıl Küçük Anıtı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrine çelenk sundu.

