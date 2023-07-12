banner913
banner932
Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan'da can güvenliğinden endişeli
Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan'da can güvenliğinden endişeli
17 0
Hasan Erkek’in “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı çıktı
Hasan Erkek’in “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı çıktı
11 0
 
Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı
Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı
59 0
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
67 0
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
31 0
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
30 0
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
2.6B 0
banner964

Polis örgütüne 148 taze kan

banner476

Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda bugün düzenlenen törenle mezun olan 111 polis memuru ve 37 itfaiye memuru yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dâhil oldular

banner825
Polis örgütüne 148 taze kan
banner960

63. Dönem Polis ve 16. Dönem İtfaiye Temel Eğitim Kurslarının yemin ve mezuniyet töreni yapıldı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda bugün düzenlenen törenle mezun olan 111 polis memuru ve 37 itfaiye memuru yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dâhil oldular.

63. Dönem Polis Temel Eğitimi Kursunu birincilik ile tamamlayan Polis Memuru Ahmet Veli ELAGÖZ dönem mezunları adına konuşma yaptıktan sonra yaş kütüğüne plaket çaktı. Polis Temel Eğitimi Kurs ikincisi Polis Memuru Hatice KÖSEOĞLU olurken, kurs üçüncüsü ise Polis Memuru Büşra BERTİZ oldu.

16. Dönem İtfaiye Temel Eğitimi Kursunu ise birincilik ile tamamlayan İtfaiye Memuru Ayşe DEMİRKENT dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı. İtfaiye Temel Eğitimi Kurs ikincisi İtfaiye Memuru Kıvılcım KIRIKKALELİ olurken, kurs üçüncüsü ise İtfaiye Memuru Osman GALAL oldu.
Törene Cumhurbaşkanı Ersin TATAR, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu TÖRE, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu TOPALOĞLU, Dışişleri Bakanı Tahsin ERTUĞRULOĞLU, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun AMCAOĞLU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan TAÇOY, Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ, PGM I. Yardımcısı Ahmet BEŞERLER ile diğer polis yetkililerinin yanı sıra mezun olan polis mensuplarının aileleri katıldı.

Etiketler; #polis #itfiaye #yemin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.