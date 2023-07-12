DAÜ doktora ve yüksek lisans mezunları diplomalarını aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi( DAÜ ) lisansüstü mezuniyet töreni

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.



DAÜ’den verilen bilgiye göre, törende 267 yüksek lisans ve 47 doktora mezununa diploma verildi.



DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, törende yaptığı konuşmada, DAÜ’nün kaliteli eğitim, dünya standartlarında araştırma imkanı ve topluma hizmet misyonunu sürdüreceğini kaydetti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de konuşmasında, DAÜ’nün kaliteli eğitim misyonu ile bilime her zaman en üst düzeyde katkı sağladığını belirtti. Özcenk, mezunların dünyanın çeşitli yerlerinde DAÜ’yü en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancının tam olduğuna vurgu yaptı.