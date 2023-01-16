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Polis Girne-Değirmenlik yolunu kullanacak sürücüleri uyardı

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Polis Girne-Değirmenlik yolunu kullanacak sürücüleri uyardı
Polis, aşırı yağışlar nedeniyle Girne-Değirmenlik dağ yolunu kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Polis Basın Subaylığı, yolun Arapköy ikinci kavşağı (zirveye yakın kavşak) yakınlarında yola çamurlu toprak aktığını bildirdi.
Yolun, trafik güvenliği açısından sürücüler için tehlike oluşturduğu belirtilen duyuruda, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

 
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