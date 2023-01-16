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Kıb-Tek'e borçların yapılandırılması için 60 gün içinde başvuru gerekiyor

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Kıb-Tek'e borçların yapılandırılması için 60 gün içinde başvuru gerekiyor
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na borcu bulunan tüketicilerin borçlarını yapılandırmaları ve kurumla yaşanan ihtilafların çözülebilmesi için 60 gün içinde Kıb-Tek bölge amirliklerine başvuru gerekiyor.
Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın'ın  konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 12/01/2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe giren, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna borcu bulunan tüketiciler, proje borçluları ve kurum ile ihtilaf yaşayan tüketiciler ile ilgili ihtilafların çözülebilmesi, tüketicilerin borçlarını yapılandırabilmesi adına Yasa Gücünde Kararname çıkarmıştır. Konuyu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna borcu olan tüm tüketicilerin bilgisine getirir, gereken işlemleri yapabilmeleri üzere, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Bölge Amirliklerine müracaatlarını 60 gün içerisinde yapmaları gerektiğini siz değerli kamuoyuna bildirir saygılar sunarım."
 
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