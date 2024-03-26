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Polis Genel Müdürlüğü'nde yeni atamalar

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Polis Genel Müdürlüğü'nde yeni atamalar
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Polis Genel Müdür I. Yardımcısı mevkiine Girne Polis Müdürü Ali Adalıer, Polis Genel Müdür II. Yardımcısı mevkiine ise Polis Okulu Müdürü Kaan Resa Saçar atandı.
ATAMA KARANAMESİ;
“51/1984 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 69’uncu Maddesi ve 31/2022 (11/2024 Değişiklik)  sayılı geçici 1’inci maddesi kapsamında, Girne Polis Müdürü olarak görev yapan  Polis Müdürü (3. Derece) Ali ADALIER’in, ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla, 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren Polis Genel Müdür I. Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.”
 “51/1984 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 69’uncu Maddesi ve 31/2022 (11/2024 Değişiklik)  sayılı geçici 1’inci maddesi kapsamında, Polis Okulu Müdürü olarak görev yapan Polis Müdürü (3. Derece) Kaan Resa SAÇAR’ın, ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla, 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren Polis Genel Müdür II. Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.”
ALİ ADALIER 

                                                                                          KAAN RESA SAÇAR
 
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