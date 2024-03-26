U16 Milli Takımı Antalya'da ilk maçında takdir topladı

Antalyaspor Kulübü’nün davetiyle Antalya’da bulunan KKTC U-16 Milli takımı dün yaptığı ilk maçta Antalyaspor takımı karşısında sahdan 5 – 3 mağlup ayrılmasına karşın takdir topladı

KKTC U16 Milli Takımı Antalya’da ilk karşılaşmasına çıktı. Antalyaspor’un U16 takımı ile karşı karşıya gelen milli takımımız sahadan 5-3’lük mağlubiyetle ayrılmasına rağmen sahadaki izleyicilerden ve Antalyaspor yetkililerinden tam not aldı. Karşılaşmanın ilk devresini dengede götüren ve devreyi 3-3 eşitlikle bitiren milli takımımız, karşılaşma sonunda 5-3 yenik ayrılan taraf oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada milli takımımızın gollerini Erkan Yolaç, Ömer Bayraktar ve Hasan Ömerpaşa kaydetti.Karşılaşma öncesinde Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ni gezen milli futbolcularımıza tesisle ilgili bilgi verildi. Ardından maçın oynanacağı stada geçen milliler büyük bir heyecanla karşılaşmaya çıkarken mücadeleleri ile takdir topladı. Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu kadrodaki tüm isimlere bu karşılaşmada şans verdi.Karşılaşma öncesinde Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, KTFF 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi, KKTC Antalya Konsolosu Cem Topçu, KKTC Eğitim Ateşesi Mehmet Savaş Kortay, KTFF Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik ve Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu’na Antalyaspor forması hediye etti. KTFF adına ise Duvarcı ve Ekmekçi Sinan Boztepe’ye ve Antalyaspor’un kurmaylarına KKTC Milli Takımı forması hediye etti.KTFF 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı yaptığı açıklamada, gençlerin çok heyecanlı olduğunu ve bu heyecanı kendilerinin de paylaştığını ifade etti. Çok güzel bir organizasyonun parçası olduklarını ve gençlere bu ortamı yarattıkları için mutlu olduklarını kaydeden Duvarcı, “Bizim çocuklarımızı buralarda görmek büyük gurur, çok yetenekli futbolcularımız var ve buralarda olmayı hak ediyorlar. Biz bu tür organizasyonları artırarak gençlerimizi, çocuklarımızı dünyayla buluşturmaya devam edeceğiz.”dedi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve ekibine teşekkür eden Duvarcı, “Antalyaspor bizi çok iyi ağırlıyor, kendilerine çok teşekkür ederiz. Dilerim bu ikili ilişkilerimizi daha da ilerleterek ileride buralarda daha fazla Kıbrıslı Türk futbolcumuzu görürüz.”diye konuştu.