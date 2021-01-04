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Polis, ev karantinasına uyulup uyulmadığını denetliyor

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Polis, ev karantinasına uyulup uyulmadığını denetliyor

Polis, ev karantinasına uyulup uyulmadığının denetlendiğini belirtti.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulunda çıkan Kovid-19 vakalarıyla yakın temasta olan öğrenci, öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personelinin ev karantinasına uyup uymadığının denetlendiği kaydedildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu söz konusu temaslıların 10 Ocak’a kadar evlerinde kalmaları kararı almıştı.

Açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında kurallara uymayanlar hakkında yasal işleme gidileceği hatırlatıldı.

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