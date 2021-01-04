Meclis'ten Canaltay'a onay çıkmadı

Cumhuriyet Meclisi'nde bugün yapılan Başkanlık seçiminden sonuç çıkmadı.

UBP’nin Başkanlığa aday gösterdiği Resmiye Canaltay, 47 milletvekilinin oy kullandığı Meclis’te 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser oy aldı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkanlık seçiminin Perşembe günü tekrar yapılacağını açıkladı.

Partisi de Canaltay’a evet demedi

Geçtiğimiz hafta, UBP Meclis Grubu, Meclis Başkanlığı adaylığı için oy çokluğuyla Resmiye Canaltay’ı seçmişti.

Canaltay’ın seçilmesi üzerine mevcut Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bu karara sert tepki göstermişti.

Bugün Meclis'te yapılan oylamada UBP'nin 19 milletvekili olmasına karşın, Canaltay sadece 13 milletvekilinden kabul oyu alabildi.