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Poker turnuvalarıyla 10 bin kaliteli turist geliyor  

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Reha Arar, sadece poker turnuvalarıyla büyük zamanını turnuva saatleri dışında otel dışında geçiren yaklaşık 10 bini aşkın turistin ülkemize getirildiğini kaydetti

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Poker turnuvalarıyla 10 bin kaliteli turist geliyor  
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Merit Otellerinin yaptığı çalışmaların KKTC turizminin tanıtımda önemli rol oynadığına vurgu yapan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, sadece poker turnuvalarıyla büyük zamanını turnuva saatleri dışında otel dışında geçiren yaklaşık 10 bini aşkın turistin ülkemize getirildiğini kaydetti.
BRT’da katıldığı bir programda ülkemiz turzmiyle ilgili tespit ve önerilerini aktaranReha Arar, Merit olarak ülke ekonomisi ve turizmine yaptıkları katkıları ayrıntılarıyla anlattı.
Poker, briç ve tavla turnuvalarıyla kış aylarında ülkeye kaliteli turist getirildiğini ve her geçen yıl bu konuda gelen turistin arttığına dikkat çeken Reha Arar, gelen binlerce turistin Merit Otelleri dışında konakladığını ve böylelikle bölge otellerine de önemli katkı sağladıklarını kaydetti.
Turnuvalar için gelen turistlerin sadece Girne çarşısı ve tarihi yerlerini gezmediğine, Dipkarpaz’dan Lefkoşa’ya kadar birçok yerin ziyaret edildiğini belirtenArar, poker için gelen oyuncuların her gelişlerinde yeni yerleri görmek istedikleri ve birçoğunun artık KKTC’yi iyi tanıdıklarının altını çizdi.
Yılda iki defa yapılan özellkle Teksas Poker turnuvası için ülkemize gelemden önce iyi araştırma yapan oyuncuların birçoğunun spesifik talepleri olduğu belirten Reha Arar, köylerdeki özellikli restoranların bile öğrenip gittiklerini belirtti.
Reha Arar, bu detaylara bakıldığında gelen turistlerin ülke genelindeki ekonomiyi canlandırdığının görülebileceğini kayetti.
 
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