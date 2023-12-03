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Savaşan: Eşit haklara dayalı çözümler tasarlamak için engelli bireylerle yan yana çalışmalıyız

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Savaşan: Eşit haklara dayalı çözümler tasarlamak için engelli bireylerle yan yana çalışmalıyız
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Engelliliğin “hasta sorunu” değil, bir demokrasi ve insan hakları meselesi olarak görülmesi gerektiğine dikkat çeken Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, herkes için erişilebilir ve eşitlikçi bir dünya inşa edebilmek için yenilikçi çözümler bulmak gerektiğine dikkat çekti.
 
Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda 2023 Dünya Engelliler Günü temasının, "engelliler için, engellilerle birlikte hareket ederek sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kurtarmak ve başarmak” olduğuna dikkat çekerek, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmanın, başta dünya genelindeki 1,3 milyar engelli birey olmak üzere hiç kimseyi geride bırakmamayı zorunlu kıldığına vurgu yaptı.
 
Engelli bireyler, sosyal, ekonomik ve siyasi hayata aktif katılabilmelidir…
Dünya genelinde engelli bireylerin sistematik ayrımcılık ve toplumun her alanına dahil olmalarını kısıtlayan engellerle karşılaştıklarına dikkat çeken Ahmet Savaşan, engelli bireyler için gerçek anlamda sürdürülebilir kalkınmanın, yalnızca faydalanıcı olarak değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve siyasi hayata aktif olarak katılabilmelerinin sağlanması ile mümkün olabileceğine işaret etti.
 
BM’nin engelli bireylerin bütün karar alma süreçlerine katılması çağrısını destekliyoruz…
Dünya Sağlık Turizmi Konseyi adına Başkanlığı yürüten ülke olarak BM’nin ortaya koyduğu, Engelli Hakları Sözleşmesi doğrultusunda ve ülkelerin yoksulluğun ortadan kaldırılmasından, sağlık, eğitim ve iklim eylemine kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma çabalarında engellilerin bütün karar alma süreçlerine katılması gerektiği tespitini destekliyoruz” diyen Dr. Ahmet Savaşan, “bu önemli günde Dünya Sağlık Turizmi Konseyi olarak, BM’nin yaptığı ve tüm dünyayı, her ülkede ve toplumda eşit haklara dayalı çözümler tasarlamak ve sunmak için engelli bireylerle yan yana çalışma çağrısına uymaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
 
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