Piyasayı ucuzlatacağız

Ekonomi Bakanı Arıklı: “Bu şartlarda asgari ücreti beklenen ölçüde artıramayacağımız ortada. Artıramıyorsak mecburen piyasayı ucuzlatmak zorundayız”



Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti ile toplantı yaptı. Toplantıda, piyasanın nasıl ucuzlatılabileceği konusu masaya yatırıldı.

Bakan Arıklı, piyasaya getirmek istedikleri denetleme modeline ilişkin bilgi aktardı.

Arıklı şöyle dedi:

“Bizim yapmak istediğimiz aslında son derece basit. Özellikle bu kriz döneminde ekonomik sıkıntıların had safhaya vardığı, insanların ekonomik buhran içerisine girdiği bu dönemde piyasaya çıkan bir takım vurguncuların önlenebilmesi için bu işin içindeki örgütlerle birlikte hareket ederek piyasaya nefes aldırma düşüncesi içerisindeyiz Bunu da sizlerle iş birliği içinde yapmak durumundayız. Yani 21-77 sayılı yasa bize çok geniş yetkiler veriyor. Bu yasayı uyguladığımızda piyasada art niyetli bir çok kişinin canı yanacak ama biz istiyoruz ki gerek tedarikçiler birliği gerek ticaret odası gerekse diğer paydaşlarla birlikte piyasayı nasıl denetleyebiliriz, vurgunun önüne nasıl geçebiliriz, namuslu tüccarı nasıl koruyabiliriz bunu konuşalım. Birlikte orta yolunu bulalım.”

Arıklı, “bu şartlarda asgari ücreti beklenen ölçüde artıramayacağımız ortada. Artıramıyorsak mecburen piyasayı ucuzlatmak zorundayız. Alım gücünü artırmak zorundayız. Bunun da yolu piyasayı denetlemektir. Kar marjlarını belli bir oranda tutup insanların en azından kriz dönemlerinde nefes almasını sağlamamız gerekiyor” dedi.

Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, yılbaşından hemen sonra Ankara’yı ziyaret ederek, Türkiye Ticaret Bakanı ile görüşeceğini de kaydetti. Arıklı, “Ticaret Bakanı davet etti. Orada da bu konuyu konuşacağız. Kıyı Ticaret Anlaşmasına yeni bir şekil vereceğiz. KKTC-TC arasındaki ticaretteki tüm engellerin nasıl kaldırılabileceğini konuşacağız” dedi.





“Yüzde 15 indirim yapmaya hazırız”



Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz “Devletin feragat edeceği yüzde 5 ise biz fiyatlarımızda 3 misli yani yüzde 15 indirim yapmaya hazırız” dedi





Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaretinde konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, sürdürülebilir bir ekonomi için piyasanın ucuzlatılmasının önemine her zaman dikkat çektiklerini hatırlatarak bunun için tüm kesimlerin fedakarlık göstermesi gerektiğini söyledi.

Deniz, “KTTO olarak devletin feragat edeceği yüzde 5 ise biz fiyatlarımızda 3 misli yani yüzde 15 indirim yapmaya hazırız. Herşey karşılıklıdır. Bir tek fedakarlığı iş dünyasından beklemek doğru bir adım olmaz. Bunu başaracaksak birlikte başaracağız” dedi.

Deniz, KTTO’nun piyasanın ucuzlamasıyla ilgili çalışmalarını paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, gelişmiş ülkelerin, pandemi döneminde işletmelerin ve istihdamın devamlılığı ile temel maddelere ulaşımı sağlamak için işletmeler üzerindeki vergi ve diğer yüklerden feragat ettiklerinin altını çizdi.

Deniz, “KTTO olarak devletin atacağı, devletin feragat edeceği yüzde 5 ise biz bunun üç misli yüzde 15 fiyatlarımızı indirmeye hazırız. Her şey karşılıklıdır. Bir tek fedakarlığı, feragatı iş dünyasından beklemek doğru adım olmaz. Bunu başaracaksak birlikte başaracağız. Devletimiz ve iş dünyası iş birliğinde piyasayı nasıl ucuzlatırız bu bizim önceliğimizdir” dedi.

Ekonomideki daralmayla iş hacimlerinin düştüğünü vurgulayan Deniz, daralan piyasa şartları nedeniyle tarımdan sanayicisine sanayicisinden ithalatçısına herkesin ürettiğini satamaz hale geldiğini ifade etti.

Deniz, “Bugün bu daralma neticesinde bile iş dünyası, üyelerimiz ithalatçı yanlarından eleman çıkarmamış, elemanlarına sahip çıkmıştır” dedi.

Piyasanın fiyatların oluşması noktasında serbest piyasa koşullarında kendi kendini denetlemekte olduğunu söyleyen Deniz, çok ciddi bir rekabet olduğunu da kaydetti.

Piyasanın ucuzlatılmasına hazır olduklarını yineleyen Deniz “Devletimiz yüzde 5 fedakarlık yapsın biz yüzde 15 fedakarlık yapmaya hazırız” dedi.

İlk etapta işletmelerin sürekliğini ve istihdamın devamını sağlamak için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini belirten Deniz özellikle öğrencilerin ikinci dönem ülkeye getirilmesi için yoğunlaşmak ve hazirandan itibaren turizm piyasasından iyi yararlanmak gerektiğini kaydetti.

Ambargo ve izolasyonları da avantaja çevirmek gerektiğini söyleyen Deniz ülkenin tümünün serbest bölge olarak kurgulanmasının en akılcı yol olduğunu vurguladı. Deniz, “Bulunduğumuz coğrafi özellikten dolayı da burası özlenen ekonomik seviyesine ve refahına ulaşmış olur” dedi.