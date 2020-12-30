Çocuklar için Sevgi Evi

Hamitköy Köy Cami Komisyonu’na ait 7 dönüm arazi, 2 büyük bina, 12 adet bungalow ve yüzme havuzundan oluşan tesis, devletin himayesindeki çocuklar için sosyal bir tesise dönüştürülecek. Binaların tamiratı, başta Tangül Çağıner Vakfı olmak üzere birçok hayırsever tarafından yapılacak





Kıbrıs Vakıflar İdaresi, geçmişte vakıf amaçları dışında eğlence merkezi olarak kullanılan bir tesisi, “Çocuk Sevgi Evi” yapılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na devrediyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 2013 yılından beri süren geri alma davasında sona yaklaştığı ve 18 milyon TL’lik bir gelirden vazgeçerek, tesisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sembolik bir miktara kiralama aşamasına geldiği bildirildi.

Hamitköy Köy Cami Komisyonu’na ait 7 dönüm arazi, 2 büyük bina, 12 adet bungalow ve yüzme havuzundan oluşan tesis, devletin himayesindeki çocuklar için sosyal bir tesise dönüştürülecek.

Binaların tamirat ve hazırlıkları, başta Tangül Çağıner Vakfı olmak üzere birçok hayırsever tarafından yapılacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu mülk için 2013 yılında tahliye davası açıldı ve mahkeme 2019 yılında tahliyesine karar verdi. Şu anda zilliyet davası devam etmekte ve yakın bir zamanda sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. Mülk, Çocuk Sevgi Evi yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 10 yıllığına kiralanacaktır. Bakanlığın yatırımı tamamlamasından sonra sözleşmenin 30 yıla çıkarılması planlanmaktadır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, raiç kira bedeli yılda 600 bin TL olan ve 30 yılda 18 milyon TL olan gelirinden, bu ulvi kullanım nedeniyle feragat etmiş ve sembolik bir bedel olan yılda 3000 TL bedelle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kiralamıştır.”

Bu kiralama ile zilliyet davası bitene kadar anahtar teslimi yapılmayacağı ancak bu süre zarfında Bakanlığın projelendirme çalışmalarını yürütebileceği kaydedildi.



