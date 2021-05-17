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Piknik alanları pisliğe boğuldu

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Bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaş soluğu piknik alanlarında aldı. Ancak pikniğe giden sorumsuz vatandaşların bıraktığı çöpler, utanç verici görüntüler ortaya çıkardı

Piknik alanları pisliğe boğuldu

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar havanın da güzel olmasını fırsat bilerek piknik alanlarına akın etti. 

Ancak piknik alanlarına giden bazı sorumsuz insanlar yüzünden piknik alanları pisliğe boğuldu. Bazı vatandaşların yedikleri ve içtikleri tüm çöplerini masalarının kenarlarında bırakması tepki topladı.

Çok sayıda kişinin gidip piknik yaptığı Boğaz Piknik Alanı ve Alevkayası piknik alanı pislik içinde bırakıldı.

Vatandaşlar, çöplerini yanlarında götürmeyerek adeta piknik alanlarını çöplüğe çevirdiler. Alanların kirletilmesi nedeniyle çevreye duyarlı pikniğe giden diğer vatandaşları da rahatsız etti.
 
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