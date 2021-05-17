Tatil bitti çöpler kaldı

Tatilcilerin akın ettiği Bedi’s Plajı’ndan geriye çöpler kaldı

Şeker Bayramı nedeniyle birçok insan Doğu bölgesindeki sahillere akın ederken, onlarca insan da karavanlar ve çadırlarla sahillere kamp kurdu.Eğlenceli keyifli günler geçiren insanların bir kısmı ise çöplerini de bulundukları yerde bırakarak tatil bölgelerinden ayrıldılar.Gün boyu sahile günü birlik giden insanların da çöplerini bırakmaları sonrasında sahillerde tatilcilerden geriye sadece çöpler kalmış oldu.Doğu bölgesinin en güzel sahillerinden birine sahip olan Yeni Boğaziçi bölgesinde de Bedi’s Plajı ile Salamis Otel arası yoğun ilgi gördü. Ancak tatilin sonunda güzel sahillerde şu anda sadece çöpler bulunuyor.