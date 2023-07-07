PGM’nin 59’uncu gurur yılı

Polis örgütünün kuruluşunun 59. yıldönümü ve Polis Günü resepsiyonla kutlandı

Polis örgütünün 59. kuruluş yıldönümü ve 30 Haziran Polis Günü, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bahçesinde önceki akşam düzenlenen resepsiyonla kutlandı.Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, gecede yaptığı konuşmada, polis teşkilatının halkın can ve mal güvenliği, huzuru için azim ve kararlılıkla görevine devam ettiğini belirterek, polis örgütünün tarihsel süreçte geçtiği aşamalardan bahsetti.Teşkilatın, araç-gereç ve teçhizat gelişimini sürdürdüğünü söyleyen Kuni, etkili, çağdaş ve bilimsel yöntemleri adapte etmek istediklerini, devletin de desteğiyle KKTC polisinin daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.Narkotik ve organize suçlarla ilgili hazırlanıp Meclise gönderilen yasa tasarılarının bir an önce hayat bulmasını istediklerini kaydeden Kuni, siber suçlarla ilgili yasaya da acilen ihtiyaç duyulduğunu ve bunun eksikliğinin polisin adeta elini kolunu bağladığını ifade etti.Kuni, polis örgütünün kuruluşundan bugüne, hayata veda eden polis mensuplarını ve şehitleri rahmetle anarken, emekli olan ve olacaklara sağlıklı ve mutlu bir emeklilik dönemi, hasta olan eski polis mensuplarına da acil şifalar diledi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, polis teşkilatının artan nüfus nedeniyle yetersiz kalan kadrosuna rağmen ülkedeki huzur ve asayişin koruyucusu olmaya devam ettiğini belirtti. Tatar, yeni polis okulunda iyi eğitim almış başarılı gençlerin yetişiyor olmasının sevindirici olduğunu söyledi.Polis teşkilatının son teknolojiyi takip eden araç-gereç ve donanımla ihtiyaçlarını tamamlamasının Kıbrıs Türkü'nü geleceğe çok daha güvenli taşıyacağını söyleyen Tatar, KKTC polisinin artık Interpol ile işbirliği yapabilecek seviyenin altında olmadığını da ekledi.Konuşmaların ardından emekliye ayrılan polis teşkilatı mensubu itfaiyeci ve polislere plaketleri dağıtıldı.Ardından sinevizyon gösterimi ve müzik dinletisi yer aldı.