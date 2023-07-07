AÖA’dan 68 mezun daha

AÖA, Sınıf Öğretmenliği programından 48, Okul Öncesi programından 20 olmak üzere toplam 68 mezun verdi

Atatürk Öğretmen Akademisi 2022-2023 Akademik Yılı mezunları önceki gece gerçekleştirilen tören ile diplomalarını aldı.Atatürk Öğretmen Akademisi, Sınıf Öğretmenliği programından 48, Okul Öncesi programından ise 20 olmak üzere 2023 yılında toplam 68 mezun verdi.Törende konuşmaların ardından halk dansları gösterisi yapıldı ve mezun öğrencilere diplomaları verildiTören, öğretmen yemininin ardından mezunların kep atmaları ile sona erdi.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, akademi bahçesinde gerçekleştirilen törene katıldı.Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, dört yıl önce Atatürk Öğretmen Akademisi’ne giren öğrencilerin, bugün öğretmen olma aşamasına geldiğini görmekten dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.Atatürkçü bir vizyona sahip olduklarını ve Atatürk’ün öğretmene yönelik söylediği sözleri vazgeçilmez prensipleri olarak kabul ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Bu topraklar Atatürkçü nesiller yetiştirdi. Bu nesilleri ise Atatürkçü öğretmenler yetiştirdi. Kıbrıs Türk halkının Atatürkçü düşünceyi kendisine şiar edinmesini öğretmenlere borçluyuz.” ifadelerini kullandı.Akademinin öğretim kadrosunu güçlendirmeye, çeşitlendirmeye ve geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’ni uluslararası lisansüstü doktora yapılabilecek bir yapıyla birlikte, kamu çalışanları için bir hizmet içi kurs merkezine dönüştürmek istediklerini söyledi.Konuşmasında, “Atatürk Öğretmen Akademisi Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmezidir. Bizler de bu halkın temsilcileri ve hükümeti olarak Akademinin yaşatılması ve geliştirilmesi için en büyük güvenceyiz.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Kıbrıs Türk halkı var olduğu sürece yaşayacağına ve yaşatılacağına vurgu yaptı.Çavuşoğlu, 1937’de kurulan akademide öğrenim gören öğrenci sayısının en yüksek seviyede olduğunu ve 336 öğrencisinin bulunduğunu da dile getirerek, gelecek yıl 80 öğrencinin akademiye alınacağını belirtti.