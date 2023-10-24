Eczacı Dicle Tekiner, “sahte reçete” soruşturması konusunda “İlaç krizi daha da büyüyecek, işten çıkarmalar başlayacak, sigorta reçetesi işlemi yapan eczane de sigorta reçetesi yazan doktor da kalmayacak” dedi

Eczacı Dicle Tekiner, “sahte reçete” soruşturmasının sınırlarının belli olmadığını, bu nedenle ilaç konusunda yaşanan sorunlar yumağının giderek büyüyeceği uyarısında bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tekiner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Reçete soruşturması bu şekilde devam ederse; bizleri neler bekliyor biliyor musunuz? Tutuklandığı için tüm hesaplarına el konulan eczacılar depolara olan ödemelerini yapamayacak, depolar alacaklarını tahsil edemeyecekler ve alım yapamayacakları için ülkede yaklaşık 2 yıldır devam eden ilaç krizi daha da büyüyecek, işten çıkarmalar başlayacak, sırayla tutuklanan doktor ve eczacıların sigorta sistemleri de kapatıldığı için yakında sigorta reçetesi işlemi yapan eczane de sigorta reçetesi yazan doktor da kalmayacak ve vatandaş sosyal haklarından yararlanamayacak, reçete soruşturmasının sınırları belli olmadığı için doktor ve eczacılar herhangi bir risk almayı doğal olarak istemeyeceği için sigorta reçetesi işlemleri duracak. Günün sonunda bu kontrolsüzlüğün bedelini hep birlikte ödeyeceğiz.”

