banner913
banner932
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
8 0
KTAMS’ın Mecliste başlattığı grev devam ediyor
KTAMS’ın Mecliste başlattığı grev devam ediyor
16 0
 
Türkiye yerel seçimlerinde zafer CHP’nin
Türkiye yerel seçimlerinde zafer CHP’nin
28 0
Asgari ücret zamlarla eriyip gitti!
Asgari ücret zamlarla eriyip gitti!
66 0
Gençlerin inadı inat
Gençlerin inadı inat
23 0
Hentbol Federasyon Kupası finalistleri UKÜ ve Esentepe
Hentbol Federasyon Kupası finalistleri UKÜ ve Esentepe
22 0
Rumların sağlık ve DNA haritası hazırlanıyor
Rumların sağlık ve DNA haritası hazırlanıyor
29 0
banner1012

PGM Yardımcılığına atanan Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı

banner1020

banner974
PGM Yardımcılığına atanan Adalıer ve Saçar’a rütbeleri takıldı
banner971
Polis Genel Müdür (PGM) I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali Adalıer ile Polis Genel Müdür II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa Saçar’a Polis Genel Müdürlüğünde bugün düzenlenen törenle rütbeleri takıldı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, törene Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, emekliye ayrılan Polis Genel Müdür Yardımcıları ile İlçe ve PGM-Bölüm Müdürleri katıldı.
Törende, Adalıer ve Saçar’ın özgeçmişlerinin okunmasının ardından rütbeleri takıldı.

KUNİ
Polis Genel Müdürü Kasım Kuni törende yaptığı konuşmada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve devlet yetkililerinin de onayı ile PGM I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali Adalıer ile PGM II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa Saçar’ı tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bu onurlu ve zorlu görevi tüm birimlerle uyum içerisinde çalışarak, layıkıyla yapacaklarına dair inancının tam olduğunu belirten Kuni, emekliye ayrılan Polis Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Beşerler ve Zafer Zaifer’e de emeklilik yaşamlarında aileleri ile birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.