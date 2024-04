Elektronik Ödeme Sistemiyle günün her anında para transferi yapılabilecek

Elektronik Ödeme Sistemi (EÖS) üzerinden tatil günleri de dahil olmak üzere gün boyu para transferi yapılabilecek

KKTC Merkez Bankası, bugünden itibaren Elektronik Ödeme Sistemi (EÖS) üzerinden tatil günleri de dahil olmak üzere günün her anında para transferi yapılabileceğini duyurdu.

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışma günlerinde Merkez Bankası tarafından belirlenen saatler dışında ve tatil günlerinde EÖS üzerinden para transferi yapılabilmesi için banka müşterilerinin Internet bankacılığı kanallarını kullanıyor olmaları gerekecek.

Çalışma günlerinde Merkez Bankası tarafından belirlenen saatler içinde yapılacak para transferlerinde tutar sınırı bulunmazken, bu saatler dışında yapılacak para transferlerinde tek seferde 50 bin TL ve bin 500 sterlin/ ABD doları /euro üst limit uygulaması bulunacak. Bankalar bu limitler üzerinde olmamak kaydıyla kendi üst limitlerini belirleyebilecek.

Açıklamada, dijitalleşmede kaydedilen gelişmeler ve banka müşterilerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, EÖS’ün 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek bir yapıya dönüştürülmesi yönündeki çalışmaların tamamlandığı dolayısıyla banka müşterilerinin bugünden itibaren, tatil günleri de dahil olmak üzere, gün boyu para transferi yapabileceği kaydedildi.

EÖS 7/24 kesintisiz para transferi yapılabilecek bankalarla ilgili bilgi verilen açıklamada, makul bir süre içinde tüm bankaların sisteme dahil olacağı bildirildi.

Sisteme dahil olan bankalar; Albank Ltd.,,Asbank Ltd., Creditwest Bank Ltd. K. İktisat Bankası Ltd. K. Kapitalbank Ltd, K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd., K. Vakıflar Bankasi Ltd., Limasol Türk Koop. Bankası Ltd., Novabank Ltd., Şekerbank (Kıbrıs) Ltd., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türk Bankası Ltd., Universal Bank Ltd., Yakın Doğu Bank Ltd. olarak açıklandı.

Çalışma günlerinde Merkez Bankası tarafından belirlenen saatler dışında ve tatil günlerinde EÖS üzerinden para transferi yapılabilmesi için banka müşterilerinin internet bankacılığı kanallarını kullanıyor olmaları gerekeceği kaydedilen açıklamada, çalışma saatleri dışında işlem yapmak isteyen banka müşterilerinin, bankalarına başvurarak bu kanallara erişim imkanı sağlamaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Çalışma günlerinde Merkez Bankasınca belirlenen saatler içerisinde gerçekleştirilecek para transferlerinde tutar sınırı bulunmazken, bu saatler dışında yapılacak para transferlerinde tek seferde 50 bin TL ve bin 500 sterlin/ ABD doları/euro üst limit uygulaması bulunacaktır. Bankalar bu limitler üzerinde olmamak kaydıyla kendi üst limitlerini belirleyebilecektir.

Diğer taraftan, nakit kullanımının azaltılması ve ödemelerin bankalar üzerinden hesaben gerçekleşmesini desteklemek amacıyla, KKTC Merkez Bankasınca, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliğinin de görüşü alınarak, EÖS üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde bankaların müşterilerinden alabileceği ücretlere üst sınır getirilmesine karar verilmiştir”

Buna göre bankalarca Türk parası işlemlerde, 12 bin TL’yi geçmeyen para transferlerinde, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılan işlemlerde en fazla 6 TL; şubelerden yapılan işlemlerde ise en fazla 24 TL,

12 bin TL üzerindeki para transferlerinde, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılan işlemlerde, en fazla 150 TL olmak üzere, işlem tutarının on binde beşi (yüzde 0,05) oranında; şubelerden yapılan işlemlerde, en fazla 600 TL olmak üzere, işlem tutarının on binde yirmisi (yüzde 0,20) oranında ücret uygulanacak.

Öte yandan yabancı para işlemlerde, 2 bin UABD doları /sterlin/euroyu geçmeyen para transferlerinde, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılan işlemlerde en fazla 1 ABD doları/sterlin/euro; şubelerden yapılan işlemlerde ise en fazla 4 ABD doları/sterlin/euro.

2 bin ABD doları/sterlin/euro üzerindeki para transferlerinde, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılan işlemlerde, en fazla 25 ABD doalrı/sterlin/euro olmak üzere, işlem tutarının on binde beşi (yüzde 0,05) oranında; şubelerden yapılan işlemlerde, en fazla 100 ABD doalrı/Gsterlin/euro olmak üzere, işlem tutarının on binde yirmisi (yüzde 0,20) oranında, EÖS ücreti alınabilecek.

- EÖS üzerinden hesaba gelen transferlerde ise bankalarca herhangi bir ücret alınmayacak

Mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetinden birinin sunulmaması veya bu kanallar için işlem limiti uygulaması nedeniyle şubelerden hizmet alınmasının zorunlu olduğu durumlarda, müşterilere, para transferinin hangi kanaldan yapıldığına bakılmaksızın, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılan işlemlere ilişkin azami tutar ve oranlar uygulanacağı belirtildi.

EÖS üzerinden hesaba gelen transferlerde ise bankalarca herhangi bir ücret alınmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Uygulamaya konulan yeni sistem ve ücretlere getirilen düzenlemeler dikkate alındığında, banka müşterilerinin EÖS üzerinden yapacakları para transferlerinde banka şubeleri yerine internet bankacılığı kanallarını kullanmalarının menfaatlerine olacağı açıktır.”denildi.

-Kayıt dışılığın önüne geçmeye katkıda bulunuyor

KKTC Merkez Bankası tarafından 2015 yılında kurulan ve işletilen Elektronik Ödeme Sistemi (EÖS), Türk lirası, euro, Amerikan doları ve İngiliz sterlini olmak üzere dört farklı para birimi üzerinden işlem gerçekleştirilebilen, bankalar aracılığıyla banka müşterilerine transfer hizmeti sunan, gerçek zamanlı mutabakat sağlayan yurt içi ödeme sistemi olduğu ifade edildi.

EÖS’un kurulduğu 2015 yılından itibaren sürekli gelişme kaydettiği belirtilen açıklamada, 2016 yılında banka müşterilerinin EÖS üzerinden gerçekleştirdiği işlem sayısının 73 bin 546, 2023 yılında işlem sayısının yüzde 960 artışla 779 bin 684’e ulaştığı kaydedildi.

Sistemin etkin çalışmasının, nakit hareketlerini azalttığı, nakit hareketleri dolayısıyla bankacılık sektörünün maruz kaldığı operasyonel yükünü asgari düzeye indirdiği ve kayıt dışılığın önüne geçmeye katkıda bulunduğu belirtildi.