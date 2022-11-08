PGM için yeni yasa tasarısı

Hükümet, Polis Örgütü’nün Kuruluş, Görev ve Yetkilerine İlişkin (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile boş olan Polis Genel Müdür Yardımcısı görevine, Polis Genel Müdürü olabilmesi için uygun niteliklere sahip bir adayı getirmeyi planlıyor





Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın görev süresi Kasım ayı sonunda doluyor ancak yerine gelebilecek özelliklere sahip bir aday şu an için yok.

Polis örgütünün kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin yasa gereği, Polis Genel Müdürü görevine gelecek olan kişinin ya genel müdürün 1’inci veya 2’nci yardımcısı mevkiinde çalışması ya da 2 yıl boyunca ilçe polis müdürü olarak görev yapması gerekiyor.

Ancak yasada belirtilen kriterlere sahip bir aday yok.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na dün yansıyan konuyla ilgili hükümet, Polis Örgütü’nün Kuruluş, Görev ve Yetkilerine İlişkin (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile boş olan Polis Genel Müdür Yardımcısı görevine, Polis Genel Müdürü olabilmesi için uygun niteliklere sahip bir adayı getirmeyi planlıyor.

Hükümet, söz konusu yasa tasarısını genel kurulda “komitede ivedilikle görüşülmesi” adına oylamaya sundu, tasarı oy çokluğuyla komitede ivedilikle görüşülmek üzere onay aldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında dün ilk olarak İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliğine ilişkin tezkere görüşüldü.

Konuyla ilgili kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Yani bu yasa değişikliği gerçekleşirse, bir polis 1 günlüğüne bile Polis Genel Müdür Yardımcısı olsa bile direkt olarak Polis Genel Müdürü olabilecek bir duruma gelecek” dedi.

Polis içerisinde yapılan pek çok terfi kararının mahkemeye gittiğini anımsatan Erhürman, “Bu davalar devam ediyor. Davaları açanların pek çok soru işareti bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman, PGM’nin herkesin hassasiyet göstermesi gereken bir kurum ve ciddi bir işgücü yükü altında olduğunu söyleyerek, yasal değişiklikle ilgili tam olarak murat edilenin ne olduğunun anlaşılması gerektiğini söyledi.

PGM Yardımcılığına atanacak nitelikleri taşıyan kimsenin olmadığını, iki yıl ilçe polis müdürü olma koşulunu yerine getiren kimsenin bulunmadığını söyleyen Erhürman, Polis Genel Müdürü’nün atama koşullarına bakıldığında da yasa değişikliği gerçekleşirse PGM yardımcısı olan bir kişinin bir gün bile bu görevde bulunması halinde PGM olabileceğinin sağlanacağını kaydetti.

Erhürman, poliste terfi yeri için yapılan düzenlemelerin mahkemeye gittiğini, mahkeme önünde birçok dava olduğunu ve sonuçlanamadığını, bu noktaya yükselişlerin önünün de kesildiğini, yasa değişikliğinin davaların sonucunu bekleyenler açısından sıkıntı yaratabileceğini söyledi.

Erhürman, hükümet kanadından tatmin edici bilgi alamadıklarını, bu nedenle ivediliğe onay vermeyeceklerini belirtti.

Maliye Bakanı Alişan Şan ise, polis teşkilatının önemli bir kurum olduğunu, Polis Genel Müdürü Yardımcılığı mevkiinin boşaldığını ve Genel Müdür'ün de görev süresinin yakında biteceğini söyleyerek, görevlerin aksamaması ve atamaların yapılması adına düzenleme ihtiyacı hissettiklerini söyledi.

Üst düzey yöneticilerin akademiden gelen ve alaylı olarak ikiye ayrılabileceğini dile getiren Şan, düzenlemeyle atamaların yapılabilmesinin sağlanacağını ifade etti.

Daha sonra tezkere, oy çokluğuyla kabul edildi.

