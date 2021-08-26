Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre PCR ve Antijen testleri aşılı/aşısız herkese ücretli oldu

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 1 Eylül'den itibaren aşılı ya da aşısız olmasına bakılmaksızın herkes PCR ya da Antijen test ücretini ve karantina giderlerini kendi cebinden ödeyecek.

Başbakan Ersan Saner’in Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, COVID-19’a karşı aşısız olan kişilerin “aşıya teşvik edilmesi” adına, PCR ve Antijen testi ücretlerinin kendileri tarafından ödeneceğini açıklamıştı.

Resmi gazetede yayınlanan kararda ise “Tüm kişilerin olası PCR/Antijen/Karantina giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır” denildi.

“PCR/ ANTİJEN TESTLERİ VE KARANTİNA ÜCRETLERİ başlığı altında verilen bilgide, söz konusu mükellefiyetlerinin kamu maliyesi açısından sürdürülebilirliği bulunmadığından belirli kurallara tabi olarak oluşacak PCR/Antijen/Karantina mükellefiyetlerinin kendileri tarafından karşılanması amacıyla ücretlendirildiği kaydedildi.

KARARDA YER ALAN DETAYLAR ŞÖYLE:

1- Tüm kişilerin olası PCR/Antijen/Karantina giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

2- Bu süreçte tüm işyerlerinin çalıştırdıkları personele Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden kayıt yaptırarak, yaptıracakları PCR/Antijen giderleri, iş yerleri veya çalışanları tarafından karşılanacaktır.

3- Temas veya pozitif durumlarında ilgili kişinin uygun kalacak yeri olmadığı gerekçesi ile karantina otelinde kalmak istemesi halinde aşı süreçlerini tamamlamayan kişilerin otel giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

4- Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taraması giderleri devlet tarafından karşılanacaktır. Hangi vaka veya vakalarla ilgili olarak kimlere tarama yapıldığını gösteren genel sağlık taraması kayıtları günlük olarak tutulup 1 aylık süreçlerle Başbakanlık bilgisine getirilecektir.

5- Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına bağlı olarak yurt dışına çıkışta veya yurda girişte istenebilecek PCR/Antijen testleri ibraz edilmeli ve/veya ilgili hava/deniz/kara kapılarından geçilmeden önce ödemenin belgelendirilmesi gerekmektedir.

6- PCR/Antijen testleri sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda yapılabilecektir.

7- Yetkilendirilen laboratuvarlar test sonuçlarını, Sağlık Bakanlığı sistemine girmek zorundadır. Aksi taktirde sonuçlar geçerli sayılmayacağı gibi ilgili laboratuvarların izinleri iptal edilecektir.

8- PCR/Antijen testi yapacak kişilerin, öncelikle Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinde kayıt yaptırarak test yapacağı laboratuvarı seçmesi ve test ücretini test sırasında ilgili laboratuvara yapması gerekmektedir.

9- Sosyal yardım alanlar, yapacakları PCR/Antijen testin Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane veya sağlık merkezinde yapmaları halinde ücretten muaf tutulacaklardır.

10- PCR/Antijen testinin Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane veya sağlık merkezinde yapılmak istenmesi halinde kayıt sayfasında kredi veya banka kartı kullanılarak ödemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

11- Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taraması pozitif ve temaslı kişilerle bağlantılı olarak hastalığın tespiti, yayılmasının önlenmesi amaçlı kontrol için olacağından getirilen kural ve ücretlendirmeden kamu çalışanları dahil hiçbir gerçek veya tüzel kişiye muafiyet ve istisna tanınmayacaktır.

12- Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taraması sadece kamu çalışanları tarafından yapılacak olup bu hususta hiçbir özel sağlık kuruluşundan hizmet alınmayacaktır.

13- Pozitif ve temaslı olanlara bileklik takılması halinde bileklik giderleri devlet tarafından karşılanacak olup, ilgili kişinin bileklik yerine otel karantinasında bulunması halinde tüm masraflar (karantina giderleri) kişi tarafından karşılanacaktır.

14- Test ücretlerinde azami fiyat, PCR için 100 TL ve Antijen için 40 TL olarak belirlenmiş olup bu rakamların altında da test yapılabilecektir.

15- İşbu kararda yer alan kurallar 01.09.2021 tarihinden başlayarak yürürlüğe girecektir.

