PCR kuyruğu ana yola taştı

Özel sektör çalışanlarından istenen PCR testi zorunluluğu nedeniyle dün Fuar Alanı’ndaki test merkezindeki kuyruk ana yola kadar taştı



Açılımın ardından özel sektörden istenilen PCR testi zorunluluğu, dün Fuar Alanı’ndaki test merkezinde kuyruğun ana yola kadar taşmasına neden oldu.

Fuar Alanı’nı bahçesinden oto parka uzanan kuyruk, ana yola taştı. Yüzlerce vatandaş dakikalarca sırada PCR testi yaptırmayı bekledi.

Merkezdeki çalışanların öğlen yemek arasının bile sadece 10 dakika olduğu gözlemlenirken, bu sürede de dönüşümlü çalışarak işleyişe hiç ara verilmediği dikkat çekti.

Merkez önündeki güvenlik görevlisi birkaç metre öteye kadar vatandaşın sosyal mesafe kurallarıyla ilgili sürekli uyarsa da ana yola kadar uzanan test kuyruğunun gerisindeki kalabalık bireysel sorumluluğuyla hareket etti.

Bu kadar insanın bir araya gelmesi olası bir bulaş riskini de doğurdu.

