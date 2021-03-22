Pandemi hemşiresi Oğuz Köse, 85-90 saat çalışan sağlıkçıların yanı sıra kayıp sağlık çalışanları konusunda Başbakan ve ilgili bakanlara açık çağrı yaptı





Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi'nin deneyimli hemşiresi Oğuz Köse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pandemi için 200 personelin istihdam edildiği ancak bunların 130'unun burada olmadığına yönelik iddiaları sorguladı. Hakkımız helal değildir diyen Köse, Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve eski bakan Ali Pilli'ye de göndermede bulundu:

Oğuz Köse’nin paylaşımı şöyle:



"HAKKIMIZ HELAL DEĞİLDİR!!

Bugünlerde gündemde olan,

Pandemi hastanesinde görevlendirmek üzere 200 istihdamın yapıldığı ve bunun 130 kişisinin kayıp olduğu iddiası..

Covid 19 virüs salgınının başladığı ilk günden beri bu işin içindeyim,

Kendi meslektaşlarımızı kaç kişi alındı ve nerede çalıştıklarını bildiğimi geçtim,

Hekim arkadaşlarımızla 1 yıldır gece gündüz birlikte bir aile olduk, onu da biliyoruz.

Benim Merak ettiğim 200 işçi!!!

Bu sürecin ilk günlerinden bugüne kadar çalışan biri olarak, gördüğüm işçilerdeki yeni yüzler 35,40’ı geçmez. Onlarında haftalık çalışma saati 85, 90’ı buluyor.

Son bir kaç gündür görsel ve yazılı basından okuyorum. 130 işçinin kayıp ve/veya nerede çalıştığının bilinmediği iddiası.

Ve iddia, ismi söylenmeyen şahısların çalışmadan maaş çektiğinden bahsediliyor.

Eski Sağlık Bakanımız Sn Ali Pilli ,

Başbakan Sn. Ersan Saner’e çağrı yapıyor

" Açıklamazsan bu 130 kişiyi ben açıklarım diyor"

Sayın Başbakan Hamza Ersan Saner,

Başbakan Yardımcısı ve YDP Genel Başkanı Sn Erhan Arıklı,

Sağlık Bakanım Sn. Ünal Üstel,

Eski Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli ve

Turizm Bakanı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na

Çağrımdır..

Ben ve tüm sağlık çalışanı meslek arkadaşlarım Covid 19 sürecinde hayatımızı riske atıp, halkımızın sağlığı için dünya kadar personel eksikliğine rağmen,

Eksik personel yüzünden 4-5 ay ailelerimizden sevdiklerimizden uzak kaldık.

Birileri hak etmeden devletten maaş çekerken,

Pandemi yükünün altında ezilen yüzlerce sağlık çalışanı analarının ak sütü gibi helal olan 6 aydır

Fazla çalışma ödeneklerini "ek mesai" dahi alamadı.0

Covid 19 sürecinde gece gündüz demeden çalışan, ezilen tüm Sağlık çalışanları adına yazıyorum.

Bizler ezilirken,

Bizler, aylarca sevdiklerimizden uzak kalırken

bu şahısların ismini veya nerede olduğunu açıklayınız..

Pandemi servis ve Hastaneleri için alındığı halde çalışmadıkları iddia edilenlere, ve

Açıklamayanlara..

Tüm sağlık çalışanları olarak hakkımız helal değildir !!!

Sağlık Çalışanları Adına

Oğuz Köse

Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi'nin deneyimli hemşiresi Oğuz Köse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pandemi için 200 personelin istihdam edildiği ancak bunların 130'unun burada olmadığına yönelik iddiaları sorguladı. Hakkımız helal değildir diyen Köse, Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve eski bakan Ali Pilli'ye de göndermede bulundu:Oğuz Köse’nin paylaşımı şöyle:Bugünlerde gündemde olan,Pandemi hastanesinde görevlendirmek üzere 200 istihdamın yapıldığı ve bunun 130 kişisinin kayıp olduğu iddiası..Covid 19 virüs salgınının başladığı ilk günden beri bu işin içindeyim,Kendi meslektaşlarımızı kaç kişi alındı ve nerede çalıştıklarını bildiğimi geçtim,Hekim arkadaşlarımızla 1 yıldır gece gündüz birlikte bir aile olduk, onu da biliyoruz.Benim Merak ettiğim 200 işçi!!!Bu sürecin ilk günlerinden bugüne kadar çalışan biri olarak, gördüğüm işçilerdeki yeni yüzler 35,40’ı geçmez. Onlarında haftalık çalışma saati 85, 90’ı buluyor.Son bir kaç gündür görsel ve yazılı basından okuyorum. 130 işçinin kayıp ve/veya nerede çalıştığının bilinmediği iddiası.Ve iddia, ismi söylenmeyen şahısların çalışmadan maaş çektiğinden bahsediliyor.Eski Sağlık Bakanımız Sn Ali Pilli ,Başbakan Sn. Ersan Saner’e çağrı yapıyor" Açıklamazsan bu 130 kişiyi ben açıklarım diyor"Sayın Başbakan Hamza Ersan Saner,Başbakan Yardımcısı ve YDP Genel Başkanı Sn Erhan Arıklı,Sağlık Bakanım Sn. Ünal Üstel,Eski Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli veTurizm Bakanı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’naÇağrımdır..Ben ve tüm sağlık çalışanı meslek arkadaşlarım Covid 19 sürecinde hayatımızı riske atıp, halkımızın sağlığı için dünya kadar personel eksikliğine rağmen, saat mefrumu tanımaksızın 35-40 saatlere varan sürelerde kesintisiz çalıştık.Eksik personel yüzünden 4-5 ay ailelerimizden sevdiklerimizden uzak kaldık.Birileri hak etmeden devletten maaş çekerken,Pandemi yükünün altında ezilen yüzlerce sağlık çalışanı analarının ak sütü gibi helal olan 6 aydırFazla çalışma ödeneklerini "ek mesai" dahi alamadı.0Covid 19 sürecinde gece gündüz demeden çalışan, ezilen tüm Sağlık çalışanları adına yazıyorum.Bizler ezilirken,Bizler, aylarca sevdiklerimizden uzak kalırkenbu şahısların ismini veya nerede olduğunu açıklayınız..Pandemi servis ve Hastaneleri için alındığı halde çalışmadıkları iddia edilenlere, veAçıklamayanlara..Tüm sağlık çalışanları olarak hakkımız helal değildir !!!Sağlık Çalışanları AdınaOğuz Köse