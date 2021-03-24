PCR çilesine son

Lefkoşa’da yeni PCR test merkezlerinin hizmete girmesiyle Fuar Alanı'na yönelim azaldı. Fuar Alanı'ndaki PCR Merkezi dün boş kaldı



Lefkoşa’da PCR testlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni test merkezleri hizmete girdi.

Bu çerçevede Lefkoşa’da fuar alanında ek bir PCR testi merkezi hizmet vermeye başladı.

Buna ek olarak Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi binası da test merkezi olarak faaliyete geçti.

Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi binasının test merkezi olarak hizmete geçmesiyle Lefkoşa Fuar Alanı'ndaki test merkezi boş kaldı.

Vatandaşlar konumundan dolayı Mücahitler Sitesi'ndeki test merkezine yöneldi













