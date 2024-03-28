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Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak

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Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
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Yaz saati uygulaması pazar günü başlıyor. Pazar günü saatler 1 saat ileri alınacak.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, saatler 31 Mart Pazar günü saat 03.00’te bir saat ileri alınacak.
Yaz saati uygulaması 27 Ekim Pazar günü saat 04.00’te sona erecek.
 
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