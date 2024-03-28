Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker, görevden alındı.
YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan görevden alma kararnamesiyle bugün itibarıyla bu mevkiden alındı.
Derviş Refiker, 22 Mayıs 2015 tarihinden itibaren YÖDAK Genel Sekreterliği görevini sürdürmekteydi.
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