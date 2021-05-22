KKTC’de uzun bir süredir pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktı. Yarından itibaren haftanın tüm günleri gündüzleri sokağa çıkma serbest bırakıldı.

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı emirnameye göre, geceleri sokağa çıkma yasağı ise devam edecek. Halen uygulamada olan ve 22.00-05.00 saatleri arasını kapsayan geceleri sokağa çıkma yasağı, Pazartesi gününden itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yine Pazartesi’den itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00-22.30 saatleri arasında açık olacak. Marketlerin çalışma saatleri ise 07.00-22.00 arası olabilecek.