banner583
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
24 0
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
19 0
 
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
18 0
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
Bir Profesyonel Gibi Kas Yapmanızı Sağlayacak 11 İpucu
76 0
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
125 0
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
26 0
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
258 0
banner661
banner570

Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktı

banner476

Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktı

KKTC’de uzun bir süredir pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kalktı. Yarından itibaren haftanın tüm günleri gündüzleri sokağa çıkma serbest bırakıldı.

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı emirnameye göre, geceleri sokağa çıkma yasağı ise devam edecek. Halen uygulamada olan ve 22.00-05.00 saatleri arasını kapsayan geceleri sokağa çıkma yasağı, Pazartesi gününden itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yine Pazartesi’den itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00-22.30 saatleri arasında açık olacak. Marketlerin çalışma saatleri ise 07.00-22.00 arası olabilecek.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.