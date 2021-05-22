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800 dönüm arazi kül oldu

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800 dönüm arazi kül oldu
Dikmen - Taşkent Anayolunun güney kısmındaki arazide meydana gelen yangında yaklaşık 800 dönümlük arazi kül oldu.
Polisten verilen bilgiyte göre, bugün saat 11:50 sıralarında, Dikmen - Taşkent Anayolunun güney kısmındaki arazide meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 800 dönümlük alan içersinde bulunan biçilmemiş arpa, anız, balya, muhtelif zeytin ve alıç ağaçları yanarak zarar gördü.

Yangına Polis İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, Sivil Savunma ekipleri, askeri personel ve su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmekte.
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