"Pazar günleri sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT’ye açıklamalarda bulundu. Üstel, “Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında yeni açılım olacak mı?” sorusuna karşılık, “ Üst Kurul, Bayram'ın gelmesi ile Türkiye’deki kapanmanın da ne denli ciddi olduğunu gördü sanırım, bir anda ülkenin tümünü açmak vaka sayıları ile orantılıdır düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

Üstel, Pazar günleri sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam edeceğini dile getirdi.