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Cimnastik ailesi, kanser hastalarının yanında

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KKTC Cimnastik Federasyonu, Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin kermesine cimnastik ailesi olarak destek vereceklerini açıklarken, ürün bağışı çağrısında bulundu

Cimnastik ailesi, kanser hastalarının yanında
KKTC Cimnastik Federasyonu ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği birlikte bir etkinlik daha gerçekleştirecek. Cimnastik Federasyonu daha önce kanser hastalarına yönelik farkındalık yaratma adına etkinlik gerçekleştirmişti.
Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin 3 Mayıs’ta düzenleyeceği kermese, KKTC Cimnastik Federasyonu camiası da katkı koyacak. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu bu nedenle bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
“Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin kermesine cimnastik ailesi olarak destek vereceğiz. Bu nedenle evimizde kullanmadığımız ürünleri, kıyafetleri ve gıdaları bağışta bulunabiliriz.
Tüm ailelerden topladığımız ürünleri bağışta bulunarak Kanser Hastalarına Yardım Derneğine destekte bulunacağız.
İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte bir birimize destek olarak bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Eller çok olunca yük hafiflermiş. Tüm halkımızı ürün, kullanılmayan malzeme, giyilmeyen kıyafet ve gıda destek vermeye ve de 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü alışveriş yapmaya davet ediyoruz.”
 
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