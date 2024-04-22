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Pazar esnafı kan ağlıyor

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Merkez Lefkoşa'daki açık pazarda gezen çok, alışveriş yapan yok

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Pazar esnafı kan ağlıyor
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Hayat pahalılığının arttığı, döviz kurlarının zirveye çıktığı, insanların ev kiralarını bile ödeyemeyecek duruma geldiği ülkemizde halk temel gıda ürünlerine ulaşmakta ciddi sıkıntı yaşıyor.  
 Vatandaş pazar alışverişi yapmaya zorlanırken esnaf da bu durumdan nasibini alıyor.
Merkez Lefkoşa'da dün kurulan açık pazardaki esnaf, işlerin durgun olduğunu, insanların bütçesinin kalmadığını belirterek, bu durumun kendilerini de olumsuz etkilediğini kaydetti. 
Pazar günleri çoğu kişinin pazarda dolaştığını ancak alışveriş yapan kişi sayısının çok az olduğunu dile getiren esnaf, giderlerini karşılamakta sıkıntı yaşadıklarını ama başka çarelerinin olmadığını ifade özgürlüğü etti.
Esnaf, bazı ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasının altında denetimsizliğin yattığına işaret ederek, belli bir ürünün fiyatının pazarcıya ulaşana  kadar arttığını açıkladı.   
Vatandaşların çoğunun fiyatlarının düşmeye başladığı akşam saatlerinde pazara geldiğine dikkat çeken esnaf şöyle devam etti:   
"Vergimizi, stand paramızı ödüyoruz, aracımıza benzin koyuyoruz ama giderlerimizi karşılayamıyoruz. Gelenler alışveriş yapmıyor yapanlar da azar azar alıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Ülkenin durumu düzelmeden bizim sorunumuz da düzelmeyecek. "
 
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