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"Herkese anladığı dilden"

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Girne Belediyesi, Girne'de kale arkasında çift sarı çizgilere park eden araçları kilitledi

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"Herkese anladığı dilden"
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden, park yerlerinin düzenlendiğine dair açıklamalarda bulundu:
Şenkul’un paylaşımı şu şekilde;
“Kale arkasında yol kenarı park yeri düzenlemesi yapıldı ve nerelere park edilebileceği çok açık şekilde gösterildi.
Şuan ücretsiz olan bu noktaların yakın bir gelecekte ücretli olacağını da bilginize getirmek istiyoruz. Bu noktalar dışında kalan çift sarı çizgilere park edenlere zabıtalarımız an itibarı ile ceza uygulamasına başlatmıştır.
Bizimkileri düzeltelim derken güneyden gelenler de bozuldu.
“Ceza yazılsa da ödemiyoruz ve kimse de bize hesap sormaz” hissinin verdiği rahatlığının sonucu bunlar.
Neyse güney ve kiralık plakalara müjdemiz var, artık onlara sadece ceza yazmıyoruz, araçlarını da kilitliyoruz.
Peşin ödeme yani. Herkese anladığı dilden bundan sonra…
 
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