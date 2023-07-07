Parayla vatandaşlık için ilan verdi!

Sosyal medyadan bir kişi KKTC vatandaşlığı almak için iş takipçisi aradığını duyurdu

Sosyal medyadan bir kişi KKTC vatandaşlığı almak için yol aradı.

Sosyal medya üzerinden, KKTC vatandaşlığı almak için hakkı olup olmadığını ve işi para karşılığı yapacak birilerini aradığını söyleyen kişinin paylaşımı gündem oldu.

“KKTC vatandaşlığı almak için hakkı var mı yok mu” sorusunu sorgulayan Ali Aksam adlı şahıs vatandaşlık almak için başka bir yol olup olmadığını da paylaştığı ilanla sorguladı.

İnternetten vatandaşlık için ilan veren şahıs “KKTC vatandaşlığı için hakkım var mı yoksa yolu var mı? Bu işi çözebilecek iş takipçisine ihtiyaç vardır. Ücret ve bilgi özelden yazabilirsiniz.” İfadelerini kullandı.



