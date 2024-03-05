“Paramız yoksa ölelim mi?”

Mide bulantısı ile 16 yaşındaki oğlunu Akdoğan Sağlık Ocağı’na götüren Nejla Mutafa yaşadıklarına isyan etti

Sağlık alanında vatandaşın yaşadığı çaresizliklere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Gaziköy’de yaşayan Nejla Mutafa, 16 yaşındaki oğlunun geçtiğimiz haftadan bu yana mide bulantısı ve halsizlik şikâyeti yaşadığını hemen Akdoğan Sağlık Ocağı’na gittiklerini söyledi.Doktorun yazdığı ilaçlarla oğlunun daha kötüye gittiğini anlatan Mutafa, “perşembe gecesi oğlum dahada kötüleşti hemen Lefkoşa Hastanesi Acil Servise götürdüm” dedi. Bir hafta içinde dönme dolap gibi oradan oraya sürüklendiklerini anlatan anne Nejla Mutafa süreci anlattı.Hastanede oğluna test yapılmadan üşüttü diyerek bir çok ilaç yazıldığını kaydeden anne Nejla Mutafa, dün gittiği özel hastanede oğlunun domuz gribi olduğunu öğrendi yaşadıklarına isyan etti.“ÜŞÜTTÜ DEDİLER GÖNDERDİLER”Nejla Mutafa, 16 yaşındaki oğlunun yaklaşık bir haftadır halsizlik, kusma şikâyeti ile önce Akdoğan Sağlık Ocağı’na ardından Lefkoşa Acil’e ve dün sabah yeniden Akdoğan Sağlık Ocağı’na gittiklerini söyledi. Bir hafta içinde verilen ilaçların hiçbir işe yaramadığını midesini üşüttüğü gerekçesi ile eve gönderildiklerini ifade eden Mutafa, “Bu sabah (dün sabah) oğlum yine fenalaştı. Bir haftadır yemiyor, içmiyor maddi gücüm yeterli olmadığı için hastaneye gitmek zorundayım. Sabah Akdoğan Sağlık Ocağı’na gittik, önce tansiyon, şeker ve nabzına baktı hemşire ardından sonuçları doktora götürdü. Doktor bizi odasına almadı, yarın sabah (bugün) sıra numarası alıp gitmemizi söyledi ya da başka hastaneye gidin dedi” şeklinde konuştu.“VATANDAŞ HASTANEYE GİDEMEYECEKSE ÖLSÜN MÜ?”Oğlunun her geçen gün iyileşeceği yerde fenalaştığını anlatan Mutafa, maddi durumu iyi olmadığı için özele gidemediği halde dün Mağusa’da özel bir hastaneye gitmek zorunda kaldığını anlattı. Hastanede hemen oğluna test yapıldığını ve oğlunun testinin pozitif çıkarak domuz gribi olduğunu öğrenen anne şok olduklarını kaydetti.Nejla Mutafa, “Ben bir Kıbrıs vatandaşı olarak devletin hastanesinden yararlanamayacaksam, şikayetimi aktarmak için arandığım bakanlıkta oradan oraya bağlanıp telefon yüzüme kapatılacaksa bu ülkeden neden varız? Neden bizden oy dileniyorlar. Ben sosyal yardım ile geçiniyorum. Benim maddi gücüm ortada, oğluma bir şey olsaydı hesabını kim verecekti?” şeklinde konuştu.