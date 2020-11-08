“Pandemiyi sıfır vakayla geçirmeye çalışmak yanlış”

Sanayi Odası Başkanı Avunduk, devletin karantina için ayda 45 milyon TL ödeme yaptığına dikkat çekerek “Pandemi sürecini komple kapatarak, sıfır vakayla geçirmeye çalışmak yanlış. Hiçbir ekonomi komple kapanmaya dayanamaz” dedi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, BRT’de yayınlanan EKOGÜNDEM adlı programda üretimin önemine dikkat çekti...

Pandemi döneminde üretiminin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Avunduk, “Pandemi sürecinde ithalat yapmak istediğimizde Türkiye’den gelen araçları buraya sokamadık. AB ülkeleri kendi politikalarına ters olarak, yan komşusuna maske, dezenfektan satmadı. Yan komşusunun öleceğini bile bile hem de...” dedi.

Çıkarılması gereken dersler olduğunu dile getiren Avunduk, “Bu ülkede sanayi üretiminin yanında, sanayi kollarının geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması lazım. Neden maske üretmeyelim? Et, süt, buğday, arpa gibi ürünleri üretip neden ihraç etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında da üretim yapılması gerektiğini dile getiren Avunduk, “Günün sonunda üretim yapamazsak adanın kapılarını kapandığında aç aç otururuz” dedi.

Cari açığın kapanması için üretmek gerektiğini belirten Avunduk şöyle devam etti:

“Ürettikten sonra ihraç edeceğiz. Döviz yurtdışına gitmeyecek. Yurtdışına gitmezse, içeride döviz rezervi artacak. En basit tabiriyle ekonomik kalkınmanın bir modelidir.”

“Ada ülkelerinde sanayi olmaz” dendiğini anımsatan Avunduk, “Evet ağır sanayi olmaz ama adadan elde edilecek hammadelerle yapılacak olan sanayi lazımdır” dedi ve şöyle ekledi:

“Ülkenin kendisine ait kaynaklardan yapılan üretimle ihracat olduğu gibi bir de ülkenin ihtiyacı olan turizm - eğitim alanlarına yönelik ara mallar üretilebilir. Örneğin adada 5 yıldızlı otellerin birçoğunun kapısını, penceresini, mobilyasını yapacak ve tercih edilecek durumdayız. Kalite iyi, fiyat iyi, hizmet ve servis iyi. Buradaki 5 yıldızlı oteller sanayicileri tercih ediyorsa demek ki ülkemizde sanayi yapılabilir.”

Pandemi sürecinin komple kapatarak, sıfır vakayla geçirmeye çalışmanın yanlış olduğunu söyleyen Avunduk, bu uygulamanın yanlış olduğunu belirterek, hiçbir ekonominin komple kapanmaya dayanamayacağını söyledi.

Bir açılım olması gerektiğini ifade eden Avunduk, “Tabii ki kontrol edilebilir bir açılım...” dedi.

45 milyon TL devletin karantinaya bütçe ayırdığını anımsatan Avunduk, “Hiçbir ülkede geleni otellere doldurmuyorlar. Bu dönemde kontrollü açılım yapıp, ekonominin kalkındırılması lazım. Başka türlüsü olamaz. En büyük beklentimiz bir aşının bulunmasıdır” diye konuştu.

